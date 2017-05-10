無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
VTS_Keltner - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 912
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者： IZZY
ケルトナーチャンネルを使ったVTSトレンド指標です。
図1 VTS_Keltner指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17835
VTS_BB
ボリンジャーバンドを使ったVTSトレンド指標です。RSIトレーダー v0.15
MovingAverages.mqhを使った値 (RSI)の平均2つのMA指標。
ColorXWPR_Histogram_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorXWPR_Histogram指標です。Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD
EAは2つの移動平均、1つのMACDと1つのCCIを使います。ポジションの開始時刻を受け取るにはOnTradeTransactionが使用されます。