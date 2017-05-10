MovingAverages.mqhを使った値 (RSI)の平均2つのMA指標。

ボリンジャーバンドを使ったVTSトレンド指標です。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorXWPR_Histogram指標です。

EAは2つの移動平均、1つのMACDと1つのCCIを使います。ポジションの開始時刻を受け取るにはOnTradeTransactionが使用されます。