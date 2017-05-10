コードベースセクション
インディケータ

VTS_Keltner - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
912
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
実際の著者： IZZY

ケルトナーチャンネルを使ったVTSトレンド指標です。

図1　VTS_Keltner指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17835

