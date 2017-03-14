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Индикаторы

VTS_BB - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2212
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: IZZY

Трендовый индикатор VTS с использованием полос Боллинджера.

Рис.1. Индикатор VTS_BB

Рис.1. Индикатор VTS_BB

JuiceZ_HTF JuiceZ_HTF

Индикатор JuiceZ с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ADXm (vhf adaptive) ADXm (vhf adaptive)

ADXm (адаптивный вертикальный/горизонтальный фильтр).

Bollinger Bands as Support & Resistance Bollinger Bands as Support & Resistance

Образец выставления отложенных ордеров на основе полос Болллинджера.

VTS_Keltner VTS_Keltner

Трендовый индикатор VTS с использованием канала Келтнера.