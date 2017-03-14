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VTS_BB - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: IZZY
Трендовый индикатор VTS с использованием полос Боллинджера.
Рис.1. Индикатор VTS_BB
JuiceZ_HTF
Индикатор JuiceZ с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ADXm (vhf adaptive)
ADXm (адаптивный вертикальный/горизонтальный фильтр).
Bollinger Bands as Support & Resistance
Образец выставления отложенных ордеров на основе полос Болллинджера.VTS_Keltner
Трендовый индикатор VTS с использованием канала Келтнера.