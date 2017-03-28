Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
VTS_BB - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1396
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Autor real: IZZY
Indicador de tendência VTS com uso de bandas de Bollinger.
Fig.1. Indicador VTS_BB
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17834
