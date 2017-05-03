请观看如何免费下载自动交易
在输入参数中带有时段选择选项的 JuiceZ 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 图表周期 (时段)
为了使指标能够正确运行，要把编译好的 JuiceZ.mq5 指标文件保存到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹。
图1. JuiceZ_HTF 指标
NUp1Down
策略: N 个柱上升而1个柱下降。跟踪止损. 根据可用保证金的风险百分比计算手数。e_RP_250
基于 "RPoint" 指标的 EA 交易. X-points 反转的图表布局. 基于最高价和最低价的高质量之字转向。
RSI trader v0.15
使用 MovingAverages.mqh 进行数值 (RSI) 的平均。两个 MA(移动平均) 指标。VTS_BB
使用了布林带的 VTS 趋势指标。