代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

JuiceZ_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1268
等级:
(16)
已发布:
JuiceZ.mq5 (12.34 KB) 预览
JuiceZ_HTF.mq5 (14.49 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在输入参数中带有时段选择选项的 JuiceZ 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 图表周期 (时段)

为了使指标能够正确运行，要把编译好的 JuiceZ.mq5 指标文件保存到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹。

图1. JuiceZ_HTF 指标

图1. JuiceZ_HTF‌ 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17830

NUp1Down NUp1Down

策略: N 个柱上升而1个柱下降。跟踪止损. 根据可用保证金的风险百分比计算手数。

e_RP_250 e_RP_250

基于 "RPoint" 指标的 EA 交易. X-points 反转的图表布局. 基于最高价和最低价的高质量之字转向。

RSI trader v0.15 RSI trader v0.15

使用 MovingAverages.mqh 进行数值 (RSI) 的平均。两个 MA(移动平均) 指标。

VTS_BB VTS_BB

使用了布林带的 VTS 趋势指标。