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JuiceZ_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор JuiceZ с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора JuiceZ.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор JuiceZ_HTF
ADXm (vhf adaptive)
ADXm (адаптивный вертикальный/горизонтальный фильтр).FigureBuilder
Этот инструмент помогает строить фигуры на графике.
VTS_BB
Трендовый индикатор VTS с использованием полос Боллинджера.Bollinger Bands as Support & Resistance
Образец выставления отложенных ордеров на основе полос Болллинджера.