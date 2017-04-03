und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
VTS - Indikator für den MetaTrader 5
- 1261
-
Der echte Autor: IZZY
Der Trendindikator. Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in CodeBase 06.11.2007 veröffentlicht.
in Abb.1. Der Indikator VTS
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17755
