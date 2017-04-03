CodeBaseKategorien
VTS - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
VTS.mq5 (28.62 KB) ansehen
Der echte Autor: IZZY

Der Trendindikator. Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in CodeBase 06.11.2007 veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator VTS

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17755

