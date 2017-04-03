Trailing, Pending Orders. Die Signalen von zwei Indikatoren (Moving Average, MA). Das Handeln ist nur auf dem bestimmten Zeitraum am Tag.

Die Richtung des Handels aufgrund des Generators zufälligen Zahlen. Stop Loss und Take Profit — aufgrund des Generators zufälligen Zahlen. Die Berechnung des Lotes in Prozenten des Risikos von der Marge. Im Code wurde eine Versicherung vom Fehler "nicht genug Mittel zur Verfügung stehen" realisiert.