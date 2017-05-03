跟踪止损，挂单。两个指标的信号 (移动平均, MA). 只在一天的某个时间段进行交易。

交易的方向是根据随机数生成器来选择的，止损和获利也是根据随机数生成器来选择的，根据可用保证金的风险百分比计算手数。代码包括了避免 "资金不足" 错误的保护。