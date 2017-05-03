请观看如何免费下载自动交易
真实作者: IZZY
趋势指标。本指标最初是使用MQL4编写，并且于2007年11月6日发布在代码库中。
图1. VTS 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17755
