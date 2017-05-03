代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

VTS - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2128
等级:
(26)
已发布:
VTS.mq5 (28.62 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者: IZZY

趋势指标。本指标最初是使用MQL4编写，并且于2007年11月6日发布在代码库中。

图1. VTS 指标

图1. VTS 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17755

DoubleMA Crossover EA DoubleMA Crossover EA

跟踪止损，挂单。两个指标的信号 (移动平均, MA). 只在一天的某个时间段进行交易。

Pinball machine(乒乓球机) Pinball machine(乒乓球机)

交易的方向是根据随机数生成器来选择的，止损和获利也是根据随机数生成器来选择的，根据可用保证金的风险百分比计算手数。代码包括了避免 "资金不足" 错误的保护。

ColorXCCI_Histogram_HTF ColorXCCI_Histogram_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 ColorXCCI_Histogram 指标。

Elli Elli

本EA交易根据 ADX Wilder 和 Ichimoku Kinko Hyo 指标进行交易，手数是根据保证金的风险百分比进行计算的。