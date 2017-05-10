トレイル注文、未決注文2つの指標（移動平均、MA）のシグナルです。1日の特定の期間中にのみ取引します。

取引方向が乱数発生器に基づいて選択されます。決済逆指値と決済指値は乱数発生器に基づいて設定されます。ロットは余剰証拠金に対したリスク率によって計算されます。このコ―ドは"not enough money（不十分な資金）"エラーの回避を可能にします。