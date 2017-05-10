無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
VTS - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1108
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者： IZZY
トレンド指標この指標は初めにMQL4で実装され2007年11月6日にコードベースで公開されました。
図1 VTS指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17755
