CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

VTS - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1924
Avaliação:
(26)
Publicado:
VTS.mq5 (28.62 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: IZZY

Indicador de tendência Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 06.11.2007.

Fig.1. Indicador VTS

Fig.1. Indicador VTS

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17755

DoubleMA Crossover EA DoubleMA Crossover EA

Trailing, ordens pendentes. Sinais de dois indicadores (Moving Average, MA). Negociação apenas num determinado período do dia.

Pinball machine Pinball machine

Direção da negociação com base no gerador de números aleatórios. Stop Loss e Take Profit com base no gerador de números aleatórios. Cálculo do lote em porcentagem de risco a partir da margem livre. No código é implementado o seguro a partir do erro "falta de fundos".

ColorXCCI_Histogram_HTF ColorXCCI_Histogram_HTF

Indicador ColorXCCI_Histogram com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Elli Elli

Expert Advisor que funciona segundo os indicadores ADX Wilder e Ichimoku Kinko Hyo. Lote é calculado como uma porcentagem da margem de risco.