Trailing, ordens pendentes. Sinais de dois indicadores (Moving Average, MA). Negociação apenas num determinado período do dia.

Direção da negociação com base no gerador de números aleatórios. Stop Loss e Take Profit com base no gerador de números aleatórios. Cálculo do lote em porcentagem de risco a partir da margem livre. No código é implementado o seguro a partir do erro "falta de fundos".