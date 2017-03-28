Você está perante o indicador DMA, ou médias móveis deslocadas. Ele é muito semelhante com o DEMA, mas pode ser aplicado ao SMA, EMA, SMMA e LWMA, em vez de a um único EMA.Assim, o indicador dá-nos opções adicionais (em comparação com o DEMA) e amplia a família de médias móveis para mais três novas versões.



