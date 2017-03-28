CodeBaseKategorien
DMA (verallgemeinert) - Indikator für den MetaTrader 5

Hier ist ein Indikator "DMA", der den "DMA" berechnet (dasselbe wir der DEAM, aber dieser kann auf SMA, EMA, SMMA und LWMA angewendet werden statt nur dem EMA).
So werden mögliche Versionen des "DEMA" möglich, die bisher nicht existierten, und so wird die Familie der gleitenden Durchschnitte durch drei neue Versionen erweitert.







