Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DMA (general) - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2428
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Перед вами индикатор DMA, или смещенные скользящие средние. Он очень похож на DEMA, но может быть применен к SMA, EMA, SMMA и LWMA вместо одной-единственной EMA.
Таким образом, индикатор дает нам дополнительные возможности (по сравнению с DEMA) и расширяет семейство скользящих средних еще на три новых версии.
Таким образом, индикатор дает нам дополнительные возможности (по сравнению с DEMA) и расширяет семейство скользящих средних еще на три новых версии.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17733
Aroon oscillator 2
Новая версия известного осциллятора Aroon.Trade on qualified RSI
Торговая стратегия по индикатору RSI. Проверка на достаточность средств перед открытием позиции.
20PRExp-3
Система прорыва волатильности внутри дня. Используется индикатор Parabolic SAR.BufferInspector
Сколько буферов использует ваш индикатор? Что в них рассчитывается и насколько это эффективно? Теперь вы сможете знать всё, что происходит "за кулисами" работы индикатора.