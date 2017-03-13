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Индикаторы

DMA (general) - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(29)
Опубликован:
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Перед вами индикатор DMA, или смещенные скользящие средние. Он очень похож на DEMA, но может быть применен к SMA, EMA, SMMA и LWMA вместо одной-единственной EMA.
Таким образом, индикатор дает нам дополнительные возможности (по сравнению с DEMA) и расширяет семейство скользящих средних еще на три новых версии.






Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17733

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