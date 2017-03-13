Перед вами индикатор DMA, или смещенные скользящие средние. Он очень похож на DEMA, но может быть применен к SMA, EMA, SMMA и LWMA вместо одной-единственной EMA.Таким образом, индикатор дает нам дополнительные возможности (по сравнению с DEMA) и расширяет семейство скользящих средних еще на три новых версии.



