请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
基于 ThreeCandles 指标信号的交易系统。当柱关闭时，如果出现了指示的彩色烛形，就生成信号。
本 EA 交易使用编译好的指标文件 ThreeCandles.ex5 才能正确运行，把它保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
请注意，使用 TradeAlgorithms.mqh 库文件可以用在提供非零点差以及在建立仓位的同时设置止损和获利选项的经济商，您可以从以下链接下载开发库的更多版本: Trade Algorithms.
默认的EA交易输入参数已经在下面显示的测试中使用了，在测试中没有使用止损和获利。
图 1. 在图表上交易的实例
在 2015 年 EURUSD H6 上的测试结果:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17704
Intersections OHLC
本指标计算 OHLC 的交叉ColorXDeMarker_Histogram_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 ColorXDeMarker_Histogram 指标。
Ivan
根据可用保证金的风险百分比计算手数。ColorXRSI_Histogram_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 ColorXRSI_Histogram 指标。