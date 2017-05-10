無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_ThreeCandles - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 848
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ThreeCandles指標のシグナルに基づいた取引システムです。シグナルは、色のついた指標ローソクが表示された場合には、バーが閉じるときに形成されます。
エキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたThreeCandles.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
下記の検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定の例
H6での2015のEURUSDのテスト結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17704
Intersections OHLC
この指標はOHLCの交差を計算します。ColorXDeMarker_Histogram_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorXDeMarker_Histogram指標です。
Ivan
ロットは余剰証拠金に対したリスク率によって計算されます。ColorXRSI_Histogram_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorXRSI_Histogram指標です。