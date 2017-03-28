CodeBaseSeções
Indicadores

Schaff trend cycle com suavização ajustável - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Publicado:
O bem conhecido indicador Schaff trend cycle é, sem dúvida, muito útil.

Mas há algumas coisas que não estaria de mais mudar nele. Uma delas é o fator de suavização fixo, uma vez que ele é "hard-coded". Nesta versão foram feitas alterações que permitem variar a suavização dos ciclos. Em alguns casos, isto ajuda a filtrar uma série de sinais falsos.




Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17699

