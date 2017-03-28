O bem conhecido indicador Schaff trend cycle é, sem dúvida, muito útil.Mas há algumas coisas que não estaria de mais mudar nele. Uma delas é o fator de suavização fixo, uma vez que ele é "hard-coded". Nesta versão foram feitas alterações que permitem variar a suavização dos ciclos. Em alguns casos, isto ajuda a filtrar uma série de sinais falsos.





