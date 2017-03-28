Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Schaff trend cycle com suavização ajustável - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1505
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O bem conhecido indicador Schaff trend cycle é, sem dúvida, muito útil.
Mas há algumas coisas que não estaria de mais mudar nele. Uma delas é o fator de suavização fixo, uma vez que ele é "hard-coded". Nesta versão foram feitas alterações que permitem variar a suavização dos ciclos. Em alguns casos, isto ajuda a filtrar uma série de sinais falsos.
Mas há algumas coisas que não estaria de mais mudar nele. Uma delas é o fator de suavização fixo, uma vez que ele é "hard-coded". Nesta versão foram feitas alterações que permitem variar a suavização dos ciclos. Em alguns casos, isto ajuda a filtrar uma série de sinais falsos.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17699
Intersections OHLC
Indicador que calcula o momento de interseção do OHLCColorXDeMarker_Histogram_HTF
Indicador ColorXDeMarker_Histogram com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
Exp_ThreeCandles
Sistema de negociação construído com base nos sinais do indicador ThreeCandlesIvan
Cálculo do lote em porcentagem de risco a partir da margem livre.