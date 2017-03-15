Хорошо известный индикатор Schaff trend cycle, несомненно, очень полезен.Но некоторые вещи в нем не мешало изменить. Одна из них — фиксированный фактор сглаживания, который был жестко закодирован. В эту версию внесены изменения, позволяющие варьировать сглаживание циклов. В некоторых случаях это помогает отфильтровать ряд ложных сигналов.





