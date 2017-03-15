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Индикаторы

Schaff trend cycle с регулируемым сглаживанием - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(24)
Опубликован:
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Хорошо известный индикатор Schaff trend cycle, несомненно, очень полезен.

Но некоторые вещи в нем не мешало изменить. Одна из них — фиксированный фактор сглаживания, который был жестко закодирован. В эту версию внесены изменения, позволяющие варьировать сглаживание циклов. В некоторых случаях это помогает отфильтровать ряд ложных сигналов.




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17699

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