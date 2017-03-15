Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Schaff trend cycle с регулируемым сглаживанием - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2210
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Хорошо известный индикатор Schaff trend cycle, несомненно, очень полезен.
Но некоторые вещи в нем не мешало изменить. Одна из них — фиксированный фактор сглаживания, который был жестко закодирован. В эту версию внесены изменения, позволяющие варьировать сглаживание циклов. В некоторых случаях это помогает отфильтровать ряд ложных сигналов.
Но некоторые вещи в нем не мешало изменить. Одна из них — фиксированный фактор сглаживания, который был жестко закодирован. В эту версию внесены изменения, позволяющие варьировать сглаживание циклов. В некоторых случаях это помогает отфильтровать ряд ложных сигналов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17699
ColorKeltnerCandles
Этот индикатор окрашивает свечи в разные цвета в зависимости от силы и направления тренда, используя для этого каналы КелтнераExp_SSL
Торговая система с использованием сигналов индикатора SSL.
Quantile bands - 1.5
Новая версия индикатора Quantile bands.Dsl - macd
Индикатор MACD в интерпретации прерывистой сигнальной линии (DSL).