Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Schaff Trendzyklus - anpassbare Glättung - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1116
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der gut bekannt Schaff Trendzyklus ist ohne Frage ein hilfreicher Indikator.
Aber einiges kann geändert werden. Eins ist, dass der Glättungsparameter fest in die Formel einprogrammiert ist. Diese Version ändert das und erlaubt die Verwendung von Variablen für den Glättungszyklus. In manchen Fällen könnte das falsche Signale verhindern.
Aber einiges kann geändert werden. Eins ist, dass der Glättungsparameter fest in die Formel einprogrammiert ist. Diese Version ändert das und erlaubt die Verwendung von Variablen für den Glättungszyklus. In manchen Fällen könnte das falsche Signale verhindern.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17699
Quantile bands - 1.5
Quantile Bänder - neue Version.Double stochastic RSI - fl
Doppelte Stochastik - RSI variablen Level.
DMA (verallgemeinert)
DMA (verallgemeinerte Version).Aroon Oszillator 2
Aroon Oszillator, nächste Version.