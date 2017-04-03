Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Intersections OHLC - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 991
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Intersections OHLC 1.000 - wurde die Berechnung der Kreuzung des vorherigen high und des vorherigen low realisiert.
Der Indikator macht die Berechnung nur im Moment der Entstehung des neuen Bars, innerhalb im Bar wird keine Berechnung gemacht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17696
ColorXDeMarker_Histogram_HTF
Der Indikator ColorXDeMarker_Histogram mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.KI_signals
Der Indikator, der die Handelssignale vom Histogramm MACD bekommt.
Exp_ThreeCandles
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators ThreeCandles gebaut wurdeIvan
Die Berechnung des Lotes in Prozenten des Risikos von der Marge.