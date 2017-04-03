CodeBaseKategorien
Indikatoren

Intersections OHLC - Indikator für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
991
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
Intersections OHLC 1.000 - wurde die Berechnung der Kreuzung des vorherigen high und des vorherigen low realisiert.

Der Indikator macht die Berechnung nur im Moment der Entstehung des neuen Bars, innerhalb im Bar wird keine Berechnung gemacht. 

Intersections 

Intersections_1 


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17696

