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Индикаторы

Intersections OHLC - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2781
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
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Intersections OHLC 1.000 - реализован подсчёт пересечений предыдущего high и предыдущего low.

Индикатор ведёт расчёт только в момент "рождения" нового бара, внутри бара расчёт не ведётся. 

Intersections 

Intersections_1 


ICHI_OSC_HTF ICHI_OSC_HTF

Индикатор ICHI_OSC с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

KhaosAssault_HTF KhaosAssault_HTF

Индикатор KhaosAssault с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Ivan Ivan

Расчёт лота в процентах риска от свободной маржи.

EMA EMA

Пересечение двух МА. Уровни Take Profit и Stop Loss - виртуальные.