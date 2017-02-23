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Intersections OHLC - индикатор для MetaTrader 5
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Intersections OHLC 1.000 - реализован подсчёт пересечений предыдущего high и предыдущего low.
Индикатор ведёт расчёт только в момент "рождения" нового бара, внутри бара расчёт не ведётся.
ICHI_OSC_HTF
Индикатор ICHI_OSC с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахKhaosAssault_HTF
Индикатор KhaosAssault с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах