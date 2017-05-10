コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Intersections OHLC - MetaTrader 5のためのインディケータ

Intersections OHLC 1.000前回の高値と安値の交差の計算を実装します。

指標は、バーが新しく出現した瞬間にのみ計算を実行するだけで、バーの中では計算を行いません。 

Intersections 

Intersections_1 


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17696

