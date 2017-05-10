無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Intersections OHLC - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1087
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Intersections OHLC 1.000は前回の高値と安値の交差の計算を実装します。
指標は、バーが新しく出現した瞬間にのみ計算を実行するだけで、バーの中では計算を行いません。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17696
ColorXDeMarker_Histogram_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorXDeMarker_Histogram指標です。KI_signals
この指標は、MACDヒストグラムから取引シグナルを受信します。
Exp_ThreeCandles
ThreeCandles指標のシグナルに基づいた取引システムです。Ivan
ロットは余剰証拠金に対したリスク率によって計算されます。