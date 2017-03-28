Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Intersections OHLC - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1774
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Intersections OHLC 1.000 - implementado cálculo de interseções dos anteriores high e low.
O indicador calcula apenas no momento em que surge uma nova barra, o cálculo não é realizado dentro da barra.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17696
ColorXDeMarker_Histogram_HTF
Indicador ColorXDeMarker_Histogram com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.KI_signals
Indicador que recebe sinais de negociação a partir do histograma MACD.
Schaff trend cycle com suavização ajustável
Schaff trend cycle com suavização ajustável.Exp_ThreeCandles
Sistema de negociação construído com base nos sinais do indicador ThreeCandles