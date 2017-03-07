Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ColorSTD_Histogram_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1772
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ColorSTD_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorSTD_Histogram.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор ColorSTD_Histogram_HTF
JuiceZ
Индикатор волатильности финансового актива с использованием осциллятора OSMA.Exp_XOSignal_ReOpen
Торговая система Exp_XOSignal_ReOpen на основе сигналов индикатора XOSignal с доливками по тренду
ColorXDeMarker_Histogram_HTF
Индикатор ColorXDeMarker_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.KI_signals
Индикатор, получающий торговые сигналы с гистограммы MACD.