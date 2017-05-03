在输入参数中带有时段选择选项的 ColorSTD_Histogram 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

为了使指标能够正确运行，要把编译好的 ColorSTD_Histogram.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下。

图1. ColorSTD_Histogram_HTF 指标