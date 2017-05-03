代码库部分
ColorSTD_Histogram_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
在输入参数中带有时段选择选项的 ColorSTD_Histogram 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 图表周期 (时段)

为了使指标能够正确运行，要把编译好的 ColorSTD_Histogram.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下。

图1. ColorSTD_Histogram_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17687

JuiceZ JuiceZ

使用了 OSMA 振荡指标的显示金融资产波动性的指标。

Exp_XOSignal_ReOpen Exp_XOSignal_ReOpen

Exp_XOSignal_ReOpen 交易系统是基于 XOSignal 指标信号的，并且有跟随趋势的仓位缩放。

Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2 Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2

Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2 跟随趋势交易系统是基于两个 IBS_RSI_CCI_v4 指标的信号的。

KI_signals KI_signals

本指标从 XMACD 柱形图接收交易信号。