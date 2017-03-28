CodeBaseSeções
Indicadores

ColorSTD_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1157
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Indicador ColorSTD_Histogram com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período no gráfico do indicador (timeframe)

Para que o indicador gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador ColorSTD_Histogram.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador ColorSTD_Histogram_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17687

