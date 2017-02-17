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Индикаторы

ICHI_OSC - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2843
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: МИХАИЛ

Сглаженный осциллятор Ишимоку. Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 29.03.2010.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор ICHI_OSC

Рис.1. Индикатор ICHI_OSC

Exp_ChandelExitSign_ReOpen Exp_ChandelExitSign_ReOpen

Торговая система Exp_ChandelExitSign_ReOpen на основе сигналов индикатора ChandelExitSign с доливками по тренду.

ColorXMFI_Histogram ColorXMFI_Histogram

Сглаженный осциллятор Money Flow Index с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы.

ColorXCCI_Histogram ColorXCCI_Histogram

Сглаженный осциллятор Commodity Channel Index с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы

ColorXMACD_Digit ColorXMACD_Digit

Округленная MACD гистограмма, представленная в пунктах ценового графика.