Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ICHI_OSC - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2843
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор: МИХАИЛ
Сглаженный осциллятор Ишимоку. Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 29.03.2010.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор ICHI_OSC
Торговая система Exp_ChandelExitSign_ReOpen на основе сигналов индикатора ChandelExitSign с доливками по тренду.ColorXMFI_Histogram
Сглаженный осциллятор Money Flow Index с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы.
Сглаженный осциллятор Commodity Channel Index с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммыColorXMACD_Digit
Округленная MACD гистограмма, представленная в пунктах ценового графика.