Реальный автор: МИХАИЛ

Сглаженный осциллятор Ишимоку. Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 29.03.2010.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор ICHI_OSC