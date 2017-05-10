無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ICHI_OSC_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 752
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つICHI_OSC指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
指標を正しく操作するにはコンパイルされたICHI_OSC.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 ICHI_OSC_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17678
KhaosAssault_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つKhaosAssault指標です。ThreeCandles
ThreeCandles指標は、アラート、電子メール、及びプッシュ通知を備えています。
Exp_XOSignal_ReOpen
Exp_XOSignal_ReOpen取引システムは、XOSignal指標シグナルに基づいて、トレンドによるスケーリングを行います。JuiceZ
OSMAオシレータを使用した金融資産のボラティリティの指標です。