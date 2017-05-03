Participe de nossa página de fãs
ICHI_OSC_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1019
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Indicador ICHI_OSC com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período no gráfico do indicador (timeframe)
Para que o indicador gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador ICHI_OSC.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador ICHI_OSC_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17678
