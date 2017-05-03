代码库部分
ICHI_OSC_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1115
(21)
ICHI_OSC.mq5 (17.64 KB) 预览
ICHI_OSC_HTF.mq5 (17.08 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
在输入参数中带有时段选择选项的 ICHI_OSC 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 图表周期 (时段)

为了使指标能够正确运行，要把编译好的 ICHI_OSC.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下。

图1. ICHI_OSC_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17678

