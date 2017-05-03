请观看如何免费下载自动交易
在输入参数中带有时段选择选项的 ICHI_OSC 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 图表周期 (时段)
为了使指标能够正确运行，要把编译好的 ICHI_OSC.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下。
图1. ICHI_OSC_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17678
KhaosAssault_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 KhaosAssault 指标ThreeCandles
ThreeCandles 指标, 其中包含提醒，发送电子邮件和推送通知的功能。
Exp_XOSignal_ReOpen
Exp_XOSignal_ReOpen 交易系统是基于 XOSignal 指标信号的，并且有跟随趋势的仓位缩放。JuiceZ
使用了 OSMA 振荡指标的显示金融资产波动性的指标。