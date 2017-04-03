und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ICHI_OSC_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 844
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator ICHI_OSC mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators ICHI_OSC.mq5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
in Abb.1. Der Indikator ICHI_OSC_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17678
Der Indikator KhaosAssault mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den EingangsparameternThreeCandles
Der Indikator ThreeCandles mit der Eingabe der Alerts, der Sendung der Emailnachrichten und der push-Nachrichten aufs Smartphon.
Das Handelssystem Exp_XOSignal_ReOpen wurde aufgrund der Signale des Indikators XOSignal mit der Averaging über dem Trend gebautJuiceZ
Der Volatilität-Indikator des Finanzaktivs unter Verwendung des Oszillators OSMA.