ICHI_OSC_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
844
(21)
ICHI_OSC.mq5 (17.64 KB) ansehen
ICHI_OSC_HTF.mq5 (17.08 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
Der Indikator ICHI_OSC mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)

Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators ICHI_OSC.mq5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

in Abb.1. Der Indikator ICHI_OSC_HTF

