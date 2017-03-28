Participe de nossa página de fãs
Dsl - stochastic - indicador para MetaTrader 5
O estocástico é utilizado vantajosamente em combinação com a linha de sinal construída e níveis. Alguns traders preferem níveis, outros, a linha de sinal. Pode-se argumentar qual seria melhor, mas, em qualquer caso, depende do estilo de negociação.
Esta é uma versão que, em certo sentido, combina as duas abordagens acima.
A ideia por trás da linha de sinal intermitente consiste em que quando o estocástico está acima do valor central (50), é calculada apenas a linha de sinal superior, enquanto o nível da linha de sinal inferior é "herdado". Se o valor do estocástico é inferior à linha central, pelo contrário, a linha de sinal inferior é calculada, enquanto a superior é "herdada".Assim, temos uma espécie de combinação de níveis e linhas de sinal sem ter que mudar o valor do estocástico. Como você pode ver aqui há vantagens em comparação com os dois outros métodos, por exemplo, fazendo isto evitamos problemas com a tendência, quando é usada apenas uma linha de sinal. Em qualquer caso, eu aconselho testar ativamente este código antes de aplicá-lo.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17660
