コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Dsl - ストキャスティクス - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
972
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
確率的には、主にシグナルラインやレベルの組み込みと組み合わせて使用されます。レベルを好む人もいれば、シグナルラインを好む人もいます。どちらが良いかを争うことができますが、これはおそらく主に取引スタイルに依存します。

ここにあるのは何らかの形で2つのタイプを組み合わせたバージョンです。
DSIの考え方は簡単です。ストキャスティクス値が中央値（RSIが50）より大きい場合、上のシグナルラインのみが計算され、下のシグナルライン値は「継承」されます。ストキャスティクス値が中心値よりも小さい場合、下のシグナルラインのみが計算され、上のシグナルラインは「継承」されます。これによって、ストキャスティクス自体の値を変えずに、レベルとシグナルラインを組み合わせることができます。これが、両方法と比較して、より良い面を持っていることは明らかです（特に、シグナルラインのみを使用する場合の「動向」に関するいくつかの問題が回避されます）。いずれにしても、広範な検証が推奨されます。





MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17660

Dsl - macd Dsl - macd

Dsl (discontinued signal lines) - MACD (MetaTrader 5)

Dsl - RSI Dsl - RSI

Dsl (discontinued signal lines) - RSI

Dsl - rsx Dsl - rsx

Dsl (discontinued signal lines) - RSX

二重ストキャスティクスRSI - fl 二重ストキャスティクスRSI - fl

二重ストキャスティクス - RSI浮動レベル