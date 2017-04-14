確率的には、主にシグナルラインやレベルの組み込みと組み合わせて使用されます。レベルを好む人もいれば、シグナルラインを好む人もいます。どちらが良いかを争うことができますが、これはおそらく主に取引スタイルに依存します。ここにあるのは何らかの形で2つのタイプを組み合わせたバージョンです。DSIの考え方は簡単です。ストキャスティクス値が中央値（RSIが50）より大きい場合、上のシグナルラインのみが計算され、下のシグナルライン値は「継承」されます。ストキャスティクス値が中心値よりも小さい場合、下のシグナルラインのみが計算され、上のシグナルラインは「継承」されます。これによって、ストキャスティクス自体の値を変えずに、レベルとシグナルラインを組み合わせることができます。これが、両方法と比較して、より良い面を持っていることは明らかです（特に、シグナルラインのみを使用する場合の「動向」に関するいくつかの問題が回避されます）。いずれにしても、広範な検証が推奨されます。







