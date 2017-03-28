Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Dsl - stochastic - Indikator für den MetaTrader 5
Die Stochastik wird hauptsächlich mit einer Signallinie und Level verwendet. Einige bevorzugen Level, andere die Signallinie. Man könnte darüber streiten, was besser ist, aber es hängt wohl wesentlich vom Handelsstil ab
In dieser Version wird beides kombiniert.
Die Idee einer stufenförmige Signallinie ist einfach: ist die Stochastik über seinem Zentralwert (Stochastik > 50), dann wird nur die obere Signallinie berechnet und die untere wird unverändert übernommen. Ist die Stochastik unter seinem Zentralwert, wird die untere Signallinie berechnet und die obere wird unverändert übernommen. Dadurch erhalten wir eine Art Kombination von Level und Signallinie ohne die Werte der Stochastik selbst zu verändern. Wie Sie sehen können, hat er seine Vorteile im Vergleich zu den beiden anderen Methoden (um beispielsweise Probleme mit dem "Trend" zu vermeiden, wenn die Signallinie allein verwendet wird). In jedem Fall wird umfangreiches Testen anempfohlen.
