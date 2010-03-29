CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ОСЦИЛЯТОР ИШИМОКУ - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
7389
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


СМОТРИТЕ КОД, ТЕСТИРУЙТЕ, ГЛУПОСТЕЙ НЕ ПИШИТЕ!

DZ_expCoin DZ_expCoin

Эксперт "Монетка". На решках покупаем, на орлах продаем:))

Индикатор уровня безубыточности Индикатор уровня безубыточности

Индикатор показывает уровни безубыточности для групп ордеров Sell и Buy.

Cronex T MA Parabolic Cronex T MA Parabolic

Небольшая переделка индикатора Ma_Parabolic_st2

SF_6(AM) SF_6(AM)

Индикатор тренда с указанием "слабых" баров.