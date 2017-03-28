CodeBaseSeções
ICHI_OSC - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1748
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
ICHI_OSC.mq5 (17.64 KB)
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB)
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: MICHAEL

Oscilador Ichimoku suavizado. Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 29.03.2010.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador ICHI_OSC

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17643

