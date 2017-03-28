Participe de nossa página de fãs
ICHI_OSC - indicador para MetaTrader 5
Autor real: MICHAEL
Oscilador Ichimoku suavizado. Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 29.03.2010.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador ICHI_OSC
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17643
