Autor real: MICHAEL

Oscilador Ichimoku suavizado. Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 29.03.2010.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador ICHI_OSC