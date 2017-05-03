真实作者: MIKHAIL

平滑的 Ichimoku 振荡指标，本指标最初是使用MQL4语言编写，并且于2010年3月29日发布于代码库中。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用已经在文章 "不使用额外的缓冲区为中间计算价格序列的平均" 中详细描述过。

图1. ICHI_OSC 指标