真实作者: MIKHAIL
平滑的 Ichimoku 振荡指标，本指标最初是使用MQL4语言编写，并且于2010年3月29日发布于代码库中。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用已经在文章 "不使用额外的缓冲区为中间计算价格序列的平均" 中详细描述过。
图1. ICHI_OSC 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17643
