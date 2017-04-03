Der echte Autor: Michail

Der gleitende Oszillator Ichimoku. Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in CodeBase 29.03.2010 veröffentlicht.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator ICHI_OSC