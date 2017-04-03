und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ICHI_OSC - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor: Michail
Der gleitende Oszillator Ichimoku. Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in CodeBase 29.03.2010 veröffentlicht.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
in Abb.1. Der Indikator ICHI_OSC
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17643
