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ColorXMFI_Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Сглаженный осциллятор Money Flow Index с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы. В зависимости от значения входного параметра индикатора:
Возможны два варианта цветовой индикации гистограммы индикатора:
- Пробой уровней перекупленности/перепроданности;
- Изменение направления движения.
Для более удобного визуального восприятия гистограммы индикатор выполнен симметричным относительно нуля и изменяется в пределах от -50 до +50.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор ColorXMFI_Histogram
Семафорный сигнальный индикатор, в коде которого отсутствуют алгоритмы усреднения.ColorXRSI_Histogram
Сглаженный осциллятор Relative Strength Index с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы
Торговая система Exp_ChandelExitSign_ReOpen на основе сигналов индикатора ChandelExitSign с доливками по тренду.ICHI_OSC
Сглаженный осциллятор Ишимоку