ColorXMFI_Histogram - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
ColorXMFI_Histogram.mq5 (20.1 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
平滑的资金流指数震荡指标，并且有颜色来指示超买/超卖水平的突破和柱形图方向的改变。根据指标输入参数的值:

input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS; //突破指示方法

柱形图的颜色有两种变化:

  1. 超买/超卖水平的突破;
  2. 方向的改变。

为了使柱形图更加容易读取，指标使用的是相对0的对称造型，并且它的数值在 -50 到 +50 之间变化。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用已经在文章 "不使用额外的缓冲区为中间计算价格序列的平均" 中详细描述过。

图1. ColorXMFI_Histogram 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17637

