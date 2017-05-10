無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ColorXMFI_Histogram - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1152
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
売られ過ぎ/買われ過ぎレベルのブレークアウトおよびヒストグラム方向のカラー表示を伴う平滑化されたマネーフロー指数オシレータです。指標の入力パラメータの値に応じて：
input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS; // ブレークアウト表示法
ヒストグラムの色付けには2つのバリエーションがあります。
- 買われ過ぎ及び売られ過ぎレベルのブレークアウト
- 方向の変更。
ヒストグラムの読みやすさを向上させるため、指標はゼロの相対対称形式で実行され、その値は-50と+50の間で変化します。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの操作の詳細は「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」で説明されています。
図1 ColorXMFI_Histogram指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17637
XOSignal
セマフォシグナル指標です。コードには平均化アルゴリズムは含まれていません。ColorXWPR_Histogram
売られ過ぎ/買われ過ぎレベルのブレークアウトおよびヒストグラム方向のカラー表示を伴う平滑化されたラリーウィリアムズパーセントレンジオシレータです。
Exp_ChandelExitSign_ReOpen
Exp_ChandelExitSign_ReOpen取引システムは、ChandelExitSign指標シグナルに基づいて、トレンドによるスケーリングを行います。Currencyprofits_01.1
2つのiMAの交差ロットは余剰証拠金に対したリスク率によって計算されます。