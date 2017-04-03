CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ColorXMFI_Histogram - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
989
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ColorXMFI_Histogram.mq5 (20.1 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der gleitende Oszillator Money Flow Index mit der farbigen Indikationsmöglichkeit des Durchbruchs der Ebenen Überkauf und Uberverkauf oder der Bewegungsrichtung des Histogramms. Je nach dem Wert des Eingangsparameters des Indikators:

input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS; //Die Methode der Indikation des Durchbruchs

Es gibt zwei Varianten der farbigen Indikation des Histogramms des Indikators:

  1. Der Durchbruch der Ebenen Überkauf/Überverkauf;
  2. Die Änderung der Bewegungsrichtung.

Für eine bequemere visuellen Wahrnehmung des Histogramms wurde der Indikator symmetrisch bezüglich 0 gebaut und ändert sich im Bereich von -50 bis +50.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator ColorXMFI_Histogram

in Abb.1. Der Indikator ColorXMFI_Histogram

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17637

XOSignal XOSignal

Der Semaphore Signalindikator, deren Code keine Algorithmen der Mittelwertbildung enthält.

ColorXWPR_Histogram ColorXWPR_Histogram

Der gleitende Oszillator Larry Williams' Percent Range mit der farbigen Indikationsmöglichkeit des Durchbruchs der Ebenen Überkauf und Uberverkauf oder der Bewegungsrichtung des Histogramms.

Exp_ChandelExitSign_ReOpen Exp_ChandelExitSign_ReOpen

Das Handelssystem Exp_ChandelExitSign_ReOpen wurde aufgrund der Signale des Indikators ChandelExitSign mit der Averaging über dem Trend gebaut.

Currencyprofits_01.1 Currencyprofits_01.1

Die Kreuzung der zwei iMA. Die Berechnung des Lotes in Prozenten des Risikos von der Marge.