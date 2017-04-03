und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorXMFI_Histogram - Indikator für den MetaTrader 5
Der gleitende Oszillator Money Flow Index mit der farbigen Indikationsmöglichkeit des Durchbruchs der Ebenen Überkauf und Uberverkauf oder der Bewegungsrichtung des Histogramms. Je nach dem Wert des Eingangsparameters des Indikators:
Es gibt zwei Varianten der farbigen Indikation des Histogramms des Indikators:
- Der Durchbruch der Ebenen Überkauf/Überverkauf;
- Die Änderung der Bewegungsrichtung.
Für eine bequemere visuellen Wahrnehmung des Histogramms wurde der Indikator symmetrisch bezüglich 0 gebaut und ändert sich im Bereich von -50 bis +50.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17637
