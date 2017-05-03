请观看如何免费下载自动交易
XCCXCandleKeltner - MetaTrader 5脚本
Keltner 通道的构建是根据相对XCCX 震荡指标的平均值，表现为烛形的序列。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用已经在文章 "不使用额外的缓冲区为中间计算价格序列的平均" 中详细描述过。
图1. XCCXCandleKeltner 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17606
