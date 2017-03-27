Autor real: BECEMAL

Es un oscilador simple que usa la diferencia entre los precios de apertura y de cierre de las velas. Parece a RSI y DeMarker, pero es más sensible. Su aplicación es idéntica.

Por primera vez, este indicador fue implementado en MQL4 y publicado en CodeBase 26.07.2010.

Fig. 1. Indicador STD