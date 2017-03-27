Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
The Simple Trend Detector - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1462
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: BECEMAL
Es un oscilador simple que usa la diferencia entre los precios de apertura y de cierre de las velas. Parece a RSI y DeMarker, pero es más sensible. Su aplicación es idéntica.
Por primera vez, este indicador fue implementado en MQL4 y publicado en CodeBase 26.07.2010.
Fig. 1. Indicador STD
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17579
OsMACandleKeltner
Canal de Keltner construido respecto al valor medio del oscilador OsMACandle en forma de velas.HistorySelectByPosition
Ejemplo de trabajo con HistorySelectByPosition (a base del ejemplo con HistoryDealGetTicket).