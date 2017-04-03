CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

The Simple Trend Detector - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1214
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
STD.mq5 (14.14 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor: BECEMAL

Der einfachste Oszillator unter Verwendung des Unterschieds der Open-Preise und Exit-Preise der Kerzen. Ähnlich RSI und DeMarker, aber empfindlicher. Es soll ähnlich verwendet werden.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in CodeBase 26.07.2010 veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator STD

in Abb.1. Der Indikator STD

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17579

OsMACandleKeltner OsMACandleKeltner

Der Keltner-Kanal, der bezüglich des Mittelwertes des Oszillators OsMACandle in der Kerzenart gebaut ist.

HistorySelectByPosition HistorySelectByPosition

Das Arbeitsbeispiel mit HistorySelectByPosition (aufgrund des Beispiels HistoryDealGetTicket).

XCHV_HTF XCHV_HTF

Der Indikator XCHV mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

T3MA T3MA

Der EA basierend des Indikators T3MA-ALARM.