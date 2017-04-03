Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
The Simple Trend Detector - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor: BECEMAL
Der einfachste Oszillator unter Verwendung des Unterschieds der Open-Preise und Exit-Preise der Kerzen. Ähnlich RSI und DeMarker, aber empfindlicher. Es soll ähnlich verwendet werden.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in CodeBase 26.07.2010 veröffentlicht.
in Abb.1. Der Indikator STD
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17579
