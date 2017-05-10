無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
シンプルなトレンド検出器 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1490
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：BECEMAL
ローソク足の始値と終値の差を使った簡単なオシレーターです。この指標はRSIとDeMarkerに似ていますが、より敏感です。使用法も似ているべきです。
この指標は初めにMQL4で実装され2010年7月26日にコードベースで公開されました。
図1 STD指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17579
OsMACandleKeltner
OsMACandleオシレータの平均値に相対してローソク足のシーケンスとして構築されたケルトナーチャンネルです。HistorySelectByPosition
（HistoryDealGetTicketの使用例に基づいた）HistorySelectByPositionの使用例です。