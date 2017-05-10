コードベースセクション
シンプルなトレンド検出器 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1490
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
実際の著者：BECEMAL

ローソク足の始値と終値の差を使った簡単なオシレーターです。この指標はRSIとDeMarkerに似ていますが、より敏感です。使用法も似ているべきです。

この指標は初めにMQL4で実装され2010年7月26日にコードベースで公開されました。

図1　STD指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17579

