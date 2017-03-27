CodeBaseSecciones
OsMACandleKeltner - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado:
Canal de Keltner construido respecto al valor medio del oscilador OsMACandle en forma de velas.

Fig. 1. Indicador OsMACandleKeltner

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17577

