Order Escort

In viele Fällen sind fixe Stopp-Loss und Profit-Targets nicht ausreichend, weil nur die Richtung des Trends und die Art der Preisänderungen bekannt sind, nicht aber die Dauer des Trends. Ein einfacher Trailing-Stopp ist nicht immer die beste Lösung, da die Art der Entwicklung der Preise nicht berücksichtigt wird.

Wird eine lineare Preisentwicklung erwartet, braucht man einen Preiskanal aus zwei Geraden. Die Position sollte solange der Trend existiert damit überwacht werden. Werden die durchbrochen, sollte die Position geschlossen werden, da das das Ende dieses Trend kennzeichnet. Der Expert Advisor bewegt Stopp-Loss und Take-Profit bei jeder neuen Bar gemäß der Entwicklung der Trendlinie. In diesem Fall werden bei jeder neuen Bar neue Stopp-Loss und Take-Profits jeweils auf die Kanalgrenzen gesetzt.

Um die Trendlinie und ihre Steigung zu berechnen benötigen wir zwei Koordinaten - ein Abstand zur aktuellen Position in Form von einer Anzahl von Bars und der Preisänderung in Pips. Damit bestimmt der EA die geraden Trendlinien durch die aktuelle Koordinate und dem Ziel, berechnet die Kanalgrenzen und beginnt mit dem Trailing der Position.

In manchen Situationen ist ein scharfer, exponentieller Preisanstieg zu erwarten. In diesem Falls, müssen wir die entsprechende Kurve für das Trailing wählen und das Ziel setzten. Der EA bestimmt die Kurve von der aktuellen Koordinate bis zum Ziel. Danach werden Stopp-Loss und Take-Profit gemäß einem besonderen Exponenten bewegt. In diesem Fall werden die Stopp-Loss zunächst relativ langsam verändert, aber, wenn man näher dem Take-Profit kommt, erhöht sich die Geschwindigkeit.

Falls eine Preisänderung erwartet wird, die sich ausläuft, wäre es besser eine Kurve der Form y=xˆ1/2 (exponentielle Funktion) zu wählen. Jede Kurve der Form y=xˆn kann verwendet werden und der Exponent kann größer oder kleiner Eins sein, aber auch negativ. Die Methode die Kurve zu wählen, bleibt gleich. Bei der Kurve y=xˆ1/2 werden Stopp-Loss und Take-Profit zunächst schnell bewegt, und wenn die Preise sich dem Take-Profit nähern, sinkt die Geschwindigkeit.

Der EA bietet auch die Möglichkeit, eine Position nach n Bars zu schließen.

Beachten Sie bitte, der EA selbst öffnet weder neue Positionen, noch Stopp-Loss' oder Take-Profits. Er verschiebt nur die Stopp-Orders der offenen Positionen.

Parameter