在许多情况下, 当静态止损位和止盈位不够时, 由于趋势持续多久是未知数, 但价格变动的趋势和性质是已知的。一个简单的尾随停止并不总是适合的, 因为它没有考虑到未来价格变动的性质。

如果预期价格线性上涨, 我们需要沿着一条限定在两条直线上的价格通道尾随持仓。持仓尾随将会与趋势同在。一旦价格移动到通道之外, 有必要平仓, 因为目前的趋势已经结束。智能交易系统沿一定斜率绘制的趋势线在每根柱线上移动止损位和止盈位。在此情况下, 在每根新柱线上, 停止订单将被放置在通道的边界。

为了能够确定趋势线及其角度, 我们需要使用两个坐标来设定一个目标 - 从当前位置的一个偏移量, 即设置为柱线数, 以及相对于当前价格的点值变化。然后, EA 确定趋势线是通过目标和当前坐标的直线, 找到通道边界并开始跟踪持仓。

在某些情形下, 预期价格将呈现指数性的暴涨。在这种情况下, 我们需要选择适当的曲线尾随并设置目标。EA 将确定尾随曲线, 该曲线从当前坐标开始并通过目标。此后, 止损位和止盈位将沿特定指数移动。在此情况下, 停止订单开始移动相对较慢, 但随着您一步步越来越接近目标, 速度增加。

如果价格增长率达到预期, 那么最好使用像 y=xˆ1/2 (幂函数) 这样的曲线作为尾随曲线。可以使用任何 y=xˆn 形式的曲线, 指数可以大于或小于一, 也可以为负数。设定尾随曲线的方法是一样的。对于 y=xˆ1/2 曲线, 止损位和止盈位一开始就移动很快, 但随着您一步步越来越接近目标, 速度降低。

EA 还提供了在 n 根柱线后平仓的选项。

请注意, 智能交易系统不会开仓或或放置止损位和止盈位。它只是通过移动初始停止订单来尾随持仓。

参数