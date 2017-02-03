Order Escort

Во многих случаях при открытии позиции статического Стоп Лосса и Тейк Профита недостаточно, поскольку заранее неизвестно, сколько продлиться тенденция, но направление тенденции и характер изменения цены известны. Самый обычный трейлинг-стоп не всегда подходит, поскольку не учитывает характер будущего изменения цены.

Если ожидается линейный рост цены, то есть необходимость в сопровождении позиции вдоль некоторого ценового коридора, ограниченного двумя прямыми линиями. Позиция должна сопровождаться настолько долго, насколько будет существовать тенденция. Как только цена выйдет за рамки коридора, ее необходимо закрыть, поскольку существующая тенденция закончилась. Советник на каждом новом баре перемещает Стоп Лосс и тейкпрофит вдоль линии тренда, идущей под некоторым наклоном. В таком случае, на каждом новом баре, стоп приказы будут размещены на границах коридора.

Для того чтобы можно было определить линию тренда и ее угол наклона, необходимо задать мишень по двум координатам – смещению относительно текущей координаты, которое заданно количеством баров, и изменению цены относительно текущей, в пипсах. Тогда советник определяет линию тренда, как прямую проходящую через мишень и текущую координату, находит границы коридора и начинает сопровождать позицию.

В некоторых ситуациях ожидается резкий, экспоненциальный рост цен. В этом случае нужно выбрать соответствующую кривую сопровождения и таким же образом задать мишень. Советник определит кривую сопровождения, также с началом в текущей координате и проходящей через мишень. После этого Стоп Лосс и Тейк Профит перемещаются вдоль определенной экспоненты. В этом случае вначале стоп-приказы перемещаются сравнительно медленно, но по мере приближения к мишени и далее скорость их смещения возрастает.

В случаях, когда ожидается рост цены с насыщением, в качестве кривой сопровождения лучше всего использовать кривую вида y=xˆ1/2 (степенная функция). Причем может использоваться любая кривая вида y=xˆn, а показатель степени может быть больше или меньше единицы, а также отрицательный. Способ задания кривой сопровождения такой же. А в результате для кривой y=xˆ1/2, вначале Стоп Лосс и Тейк Профит перемещаются быстро, а по мере приближения их мишени и далее скорость их смещения падает.

В советнике также присутсвует опция закрытия позиции через n-ное количество баров.

Обращаю ваше внимание, что сам по себе советник позиции не открывает, Стоп Лосс и Тейк Профит не выставляет, а лишь сопровождает открытые позиции, перемещая установленные заранее стоп-приказы.

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