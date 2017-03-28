Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
TriXCandleKeltner - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 889
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator TriX in Kerzenform mit dem Keltnerkanal relativ zur Mittelung durch den TriX.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17480
SmoothAlgorithms
Die Bibliothek der Glättungsalgorithmen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.IBS_RSI_CCI_v4
Ein einfacher Trendindikator im Stile eines Oszillators.
MT5 zu MT4 Set-Datei-Konverter
Übeträgt .set-Dateien von MT5-Format ins MT4-Format.Statistische Kennzeichen
Der Indikator zeigt die statistischen Eigenschaften der Balken: Mittelwert, Varianz,Schiefe und Kurtosis