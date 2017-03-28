CodeBaseKategorien
Indikatoren

TriXCandleKeltner - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
889
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Der Indikator TriX in Kerzenform mit dem Keltnerkanal relativ zur Mittelung durch den TriX.

Fig1. Der TriXCandleKeltner Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17480

