コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

TriXCandleKeltner - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
954
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

TriX平均と相対的に計算されたケルトナーチャネルを持つローソク足の形でのTriX指標です。

図1　TriXCandleKeltner指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17480

e-Smart_Trailing e-Smart_Trailing

任意のポジションの決済逆指値の修正です。トレーリングトレーリング

E-Skoch-Open E-Skoch-Open

1番目のバーの終値 > 3番目のバーの終値の場合、各バーに「売り」ポジションを開きます。3番目のバーの終値 > 1番目のバーの終値の場合、各バーに「買い」ポジションを開きます。

Polish Layer Polish Layer

このエキスパートアドバイザーはRSI、WPR、ストキャスティクス、移動平均、deMarker指標に基づいています。

MQL5 ウィザード MA RSI MQL5 ウィザード MA RSI

"MQL5ウィザードMA RSI"エキスパートアドバイザーは、MQL5ウィザードを使用して、トレンドMA（移動平均）指標とRSI（相対強度指数）オシレータのシグナルに基づいて作成されました。