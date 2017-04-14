無料でロボットをダウンロードする方法を見る
TriX平均と相対的に計算されたケルトナーチャネルを持つローソク足の形でのTriX指標です。
e-Smart_Trailing
任意のポジションの決済逆指値の修正です。トレーリングトレーリングE-Skoch-Open
1番目のバーの終値 > 3番目のバーの終値の場合、各バーに「売り」ポジションを開きます。3番目のバーの終値 > 1番目のバーの終値の場合、各バーに「買い」ポジションを開きます。
Polish Layer
このエキスパートアドバイザーはRSI、WPR、ストキャスティクス、移動平均、deMarker指標に基づいています。MQL5 ウィザード MA RSI
"MQL5ウィザードMA RSI"エキスパートアドバイザーは、MQL5ウィザードを使用して、トレンドMA（移動平均）指標とRSI（相対強度指数）オシレータのシグナルに基づいて作成されました。